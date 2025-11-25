Petracca si gode il trionfo | Ora rifondiamo il Partito Democratico

Tempo di lettura: 3 minuti Mister preferenze in assoluto, 25.507 voti a capo de Pd, un record storico dell’irpinia, la terza elezione in consiglio regionale e una promozione da assessore questa volta dietro l’angolo Maurizio Petracca si gode il trionfo, non solo personale, ma di apriposta di una nuova fase del Partito democratico irpino. « Il dato è incontrovertibile, e questo successo implica una grande responsabilità», ha dichiarato durante la conferenza stampa tenuta questa sera all’indomani dell’elezione.. «Nessuno, da solo, può raggiungere simili traguardi. La politica non si pratica nei palazzi né attraverso i selfie, ma tra la gente», ha affermato Petracca, rimarcando che il risultato elettorale riflette un percorso autentico di radicamento sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

