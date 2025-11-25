L’attività agonistica di pesca al colpo in acque interne rivolta a fiumi e canali della Sezione Fipsas di Ferrara sta volgendo al termine, ultimo campionato in calendario è quello interprovinciale a coppie. Il campionato, al momento della stesura dei calendari, era articolato in tre prove, ma causa il recupero di una gara del Provinciale individuale, si è svolto in due prove. Il campo di gara in entrambe le prove è quello del Po di Volano a Ponte Eredità, organizzazione assegnata al Cps Codigoro Maver, giudice di gara ed elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. La prima prova, del 16 novembre, ha fatto registrare un pescato medio per coppia di 21,722 kg, ricordo che da legge regionale l’anguilla, se catturata, va immediatamente rimessa in acqua pena la squalifica, il resto del pescato viene invece rilasciato in acqua dopo le operazioni di pesatura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pesca. Gilli-Bianchi e Vanzini-Servidei. Acuti di giornata nelle gare a coppie