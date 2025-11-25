Perin Di Gregorio il turnover di Spalletti travolge anche la porta? L’idea del tecnico verso Bodo Glimt Juve cosa filtra al momento

Perin Di Gregorio, chi parte dal primo minuto in Norvegia? Scelta confermata dalla Gazzetta, turno di riposo per l’ex Monza in Champions League. La  Juventus  si appresta a scendere in campo nella gelida notte norvegese di  Bodo  con una novità importante tra i pali. Per la cruciale sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, Luciano Spalletti ha deciso di affidare la custodia della porta bianconera a Mattia Perin. L’ipotesi di un turnover nel ruolo di estremo difensore, circolata nelle ore di vigilia, ha trovato conferme definitive. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport, la scelta tecnica è stata presa:  Michele Di Gregorio, titolare inamovibile in questo avvio di stagione e protagonista positivo anche nelle recenti uscite (come a  Como ),  rifiaterà questa sera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

