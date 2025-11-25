Perde il controllo dell' auto e si ribalta lungo l' asse 56enne trasportata in ospedale

ANCONA - È stata trasportata con un codice di media gravità al presidio regionale una 56enne rimasta coinvolta in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. La donna intorno alle 14 stava percorrendo l'asse nord-sud in direzione Baraccola quando, per cause da accertare, ha perso il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

