Percorso Rosa al Pronto Soccorso del Cardarelli accolte 183 donne in 10 mesi

2anews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli sono state accolte 183 donne in 10 mesi. Aumentano i casi rispetto agli anni precedenti. Nei primi mesi del 2025 sono state 183 le donne che si sono rivolte al Pronto Soccorso del Cardarelli a causa di violenze subite per ragioni di genere. La media, superiore a quella di un . 🔗 Leggi su 2anews.it

percorso rosa al pronto soccorso del cardarelli accolte 183 donne in 10 mesi

© 2anews.it - Percorso Rosa, al Pronto Soccorso del Cardarelli accolte 183 donne in 10 mesi

Contenuti che potrebbero interessarti

percorso rosa pronto soccorsoPercorso Rosa, al Pronto Soccorso del Cardarelli accolte 183 donne in 10 mesi - Al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli sono state accolte 183 donne in 10 mesi. Segnala 2anews.it

percorso rosa pronto soccorsoViolenza sulle donne, i dati del Codice rosa: 679 accessi nel 2024 dai pronto soccorso dell’Ausl Toscana nord ovest - "Il 70% di chi accede al Codice rosa è di nazionalità italiana, il 93% riferisce maltrattamenti e il 7% abusi sessuali" ... Secondo luccaindiretta.it

percorso rosa pronto soccorsoArticoli con argomento: ‘percorso protetto’ - Al Pronto Soccorso del Madonna delle Grazie di Matera inaugurata la “Stanza Codice Rosa Bianca” per contrastare la violenza contro le donne. Scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Percorso Rosa Pronto Soccorso