Percorso Rosa al Pronto Soccorso del Cardarelli accolte 183 donne in 10 mesi
Al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli sono state accolte 183 donne in 10 mesi. Aumentano i casi rispetto agli anni precedenti. Nei primi mesi del 2025 sono state 183 le donne che si sono rivolte al Pronto Soccorso del Cardarelli a causa di violenze subite per ragioni di genere. La media, superiore a quella di un . 🔗 Leggi su 2anews.it
