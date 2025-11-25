Percorsi su sostegno Indire | prova intermedia il 13 dicembre AVVISO con sedi e FAQ
La prova intermedia relativa ai percorsi formativi per i docenti di sostegno, gestiti da Indire, è programmata per sabato 13 dicembre 2025, con inizio alle ore 15:00. I candidati dovranno presentarsi dalle ore 13:00 per le operazioni di riconoscimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maggiore sostegno ai centri antiviolenza e ai percorsi lavorativi delle loro operatrici e delle donne che fuoriescono dalla violenza - facebook.com Vai su Facebook
Sostegno Indire, prove intermedie il 13 dicembre: sedi, documenti da presentare e altre indicazioni. Le faq - La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. Lo riporta tecnicadellascuola.it
Classe di concorso sostegno primaria: Requisiti per diventare docente di sostegno di ruolo nella specifica classe ADEE - Per accedere al ruolo di docente di sostegno nella scuola primaria è necessario avere uno dei seguenti titoli abilitanti all’insegnamento:• Laurea in scienze della formazione primaria• Diploma magistr ... tecnicadellascuola.it scrive
INDIRE, al via i nuovi corsi di specializzazione sul sostegno per docenti: 40 CFU online in 4 mesi, tutte le info (e le critiche) - Pubblicati sul sito del Dipartimento per il programma di Governo i Decreti Attuativi per l’avvio dei corsi sostegno INDIRE, i percorsi formativi per conseguire la specializzazione sul sostegno alle ... Secondo greenme.it