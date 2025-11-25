Perché non cè ncis stasera e quando vederai le nuove puntate di origins flagship e sydney

In un contesto di pause stagionali e riflessioni sul futuro della programmazione, le novità riguardanti la famosa serie NCIS e le sue estensioni si evidenziano per l’importanza di mantenere vivo l’interesse degli spettatori. Il network CBS ha scelto di sospendere temporaneamente la trasmissione delle sue produzioni principali durante la settimana di Ringraziamento del 2025, confermando l’interruzione delle programmazioni di NCIS e dei relativi spin-off. In questo articolo vengono analizzati i motivi di questa pausa, le modalità di programmazione e le anticipazioni sui ritorni in onda. pausa delle serie NCIS in occasione della settimana di ringraziamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it