Perché l’espulsione dell’Imam di Torino per il suo dissenso contro il genocidio a Gaza non è un caso isolato
Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo a Torino, è stato prelevato e trasferito in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento arriva settimane dopo le sue parole pronunciate durante una manifestazione pro Palestina del 9 ottobre, quando aveva definito l’attacco del 7 ottobre 2023 come una reazione ad anni di occupazione. Una dichiarazione che rientra nel campo della libertà di espressione politica – piaccia o no – è bastata per trasformarlo nel bersaglio di un’operazione mediatica e istituzionale culminata nella revoca del suo permesso di soggiorno di lungo periodo e in un ordine di espulsione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PERCHÉ SIAMO PIÙ ALTI AL MATTINO? Quando siamo in posizione eretta per molte ore, il peso del corpo genera carichi compressivi elevati sui dischi intervertebrali; questo provoca l’espulsione di una parte del fluido contenuto nel nucleo polposo e nel tess - facebook.com Vai su Facebook
No agli uomini nei centri antiviolenza: perché fa discutere l’espulsione di Artemisia da rete Dire Vai su X