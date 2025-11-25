Perché la scatola di Dick Hallorann in It | Welcome to Derry è così importante nell' universo narrativo di Stephen King

La spiegazione di come ciò che accade nell'episodio 5 della serie ci ricollega a Shining e Doctor Sleep (attenzione, spoiler). 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Perché la scatola di Dick Hallorann in It: Welcome to Derry è così importante nell'universo narrativo di Stephen King

Contenuti che potrebbero interessarti

Se mi cercate… sto vivendo la mia miglior vita dentro una scatola. Perché per noi gatti, non è un semplice cartone: è un trono, un nido, un rifugio segreto. #fblifestyle #catlover - facebook.com Vai su Facebook

Il mancato prequel di Shining su Dick Hallorann e il dispiacere di Mike Flanagan - Mike Flanagan torna a parlare del prequel che avrebbe voluto dare a Shining, dedicato al personaggio di Dick Hallorann, ma che non ha potuto realizzare. Scrive comingsoon.it