Perché il mal di schiena in gravidanza va preso sul serio e curato

Tra i comuni disturbi che interessano e caratterizzano una gravidanza c’è anche il mal di schiena. I cambiamenti fisici e soprattutto l’ aumento della pressione (con la modifica del baricentro) dovuto dalla crescita dell’utero, sono spesso associati al mal di schiena. Una condizione non solo estremamente diffusa, ma anche responsabile di importanti ripercussioni sulla qualità della vita delle gestanti. Uno degli aspetti paradossali del mal di schiena in gravidanza è che, nonostante sia molto diffuso, si tende a sottovalutarlo. Uno studio recente ha evidenziato come nel primo trimestre questo disturbo interessa circa il 28% delle future madri e tende ad aumentare man mano che la gravidanza procede. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Perché il mal di schiena in gravidanza va preso sul serio e curato

Leggi anche questi approfondimenti

Perché viene il mal di schiena? Spesso la colpa è del materasso. Molto spesso il materasso sbagliato è una concausa o l’unica causa del mal di schiena. Anche se non ci sembra di dormire scomodi, la nostra schiena durante la notte assume una posizione sb - facebook.com Vai su Facebook

Perché il mal di schiena in gravidanza va preso sul serio e curato - Sottovalutare il mal di schiena in gravidanza significa condizionare la qualità della vita e rischiare di creare condizioni croniche. Da gravidanzaonline.it

Mal di schiena in gravidanza: cosa lo provoca e come fare per prevenirlo - Il corpo, infatti, è sottoposto a continui cambiamenti e spesso la ricerca di un nuovo equilibrio è accompagnata da disturbi vari. Si legge su ilgiornale.it

Mal di schiena in gravidanza: come curarlo, prevenirlo e gestire il dolore - Revisione scientifica a cura di Giovanni Iolascon, professore di medicina fisica e riabilitativa all’Università Vanvitelli di Napoli e presidente della Società italiana di medicina fisica e ... Come scrive corriere.it