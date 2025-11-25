Perché i pm chiedono la condanna di Chiara Ferragni | ‘Ruolo preminente ultima parola sulle campagne’
Il pm ha chiesto la condanna a un anno e otto mesi. La richiesta di condanna — un anno e otto mesi, senza sospensione condizionale né attenuanti — i magistrati milanesi l’avevano già formalizzata. Ma è nella requisitoria pronunciata davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini che la Procura ha chiarito perché, secondo l’accusa, Chiara Ferragni debba essere riconosciuta colpevole nei casi del Pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova Dolci Preziosi. Il cuore dell’accusa: “Un ruolo preminente, perché i follower si fidavano di lei”. Per il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e per il pm Cristian Barilli, l’influencer «aveva un ruolo preminente nelle campagne» incriminate, perché la sua immagine «garantiva una diffusività enorme » e soprattutto perché «i suoi 30 milioni di follower si fidavano » delle sue parole. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
