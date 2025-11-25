Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono lasciati

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati, per anni, la coppia simbolo del nuoto italiano. Due fuoriclasse che hanno vissuto un sentimento tanto intenso quanto travolgente. Un amore nato tra le corsie, alimentato da allenamenti infiniti, trionfi, cadute e pettegolezzi. Un sentimento che il pubblico ha seguito con interesse fin da subito. E che ancora oggi, a quasi dieci anni dalla rottura, continua a far chiacchierare. La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Complice il rispettivo percorso professionale nel nuoto, Federica Pellegrini e Filippo Magnini – classe 1988 lei, classe 1982 lui – si conoscono da sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono lasciati

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Federica perché hai scelto di aprire un centro Olistico?" Una domanda che mi è stata fatta proprio ieri che mi permette di rispondere anche qui. Le risposte a questa domanda potrebbero essere davvero tante perché tante sono le motivazioni sia di carattere p - facebook.com Vai su Facebook

Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini: “Io so come è andata, mi viene da ridere”, perché la storia è finita - Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini che a Belve ha dichiarato di non avere un buon ricordo della loro storia d'amore e l'ha accusata di essersi ... Da fanpage.it

“Non si è rivelata la persona che pensavo”: Filippo Magnini torna a parlare di Federica Pellegrini. Lei replica: “Io so come è andata, mi viene da ridere” - A Belve Filippo Magnini torna sulla relazione con Federica Pellegrini e lei risponde: "Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono lasciati - Perché è finita la storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini, nata in corsia e seguita dal pubblico per anni. Da dilei.it