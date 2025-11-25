Perché continui a ricevere chiamate da telemarketing anche con il filtro attivato

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 novembre è stato attivato il nuovo filtro per le chiamate di telemarketing provenienti dall'estero. Secondo Agcom sono state bloccate 7,6 milioni di chiamate al giorno. Il flusso si è ridotto ma al momento non si è ancora arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

perch233 continui ricevere chiamatePerché continui a ricevere chiamate da telemarketing, anche con il filtro attivato - Il 19 novembre è stato attivato il nuovo filtro per le chiamate di telemarketing provenienti dall’estero. Da fanpage.it

perch233 continui ricevere chiamateChiamate pubblicitarie continue, la fine è vicina? Ecco cosa cambia dal 19/11 - spoofing per bloccare le chiamate pubblicitarie indesiderate su numeri mobili e fissi. Lo riporta tech.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Continui Ricevere Chiamate