Perché Cobolli ha preso il sale durante il match di Coppa Davis | il segreto era non ingerirlo

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Cobolli ha svelato di aver chiesto del sale al capitano dell'Italia Volandri durante la finale di Coppa Davis vinta sulla Spagna: perché lo ha messo sotto la lingua e non lo ha ingerito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

perch233 cobolli ha presoCobolli in difficoltà, Volandri gli suggerisce una frase: sembra un aiuto, ma è una trappola - Cobolli in difficoltà in conferenza: Volandri lo “salva” tra gag e frasi iconiche dopo la vittoria in Davis. Segnala fanpage.it

Cobolli perde con Sinner ma la reazione è da campione: cosa ha fatto dopo la sconfitta a Vienna con Jannik - Jannik Sinner è uscito vincitore dal derby contro Flavio Cobolli andato in scena al secondo turno dell'ATP 500 di Vienna. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Cobolli Ha Preso