Perché bombardieri e F-18 Usa sorvolano il Venezuela?

Formiche.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche ore dopo l’inserimento del Cartel de los soles nella lista di organizzazioni terroristiche straniere da parte del Dipartimento di Stato americano ( qui l’articolo di Formiche.net ), due aerei di guerra F-18 e un bombardiere B-52, appartenenti alle Forze aeree americane, hanno sorvolato a pochi chilometri dalle coste del Venezuela. Da quanto si leggeva sul sito di monitoraggio FlightRadar24, il B-52 è partito dalla base aerea di Minot, in Dakota del Norte. Gli F-18, con targhe RHINO05 e RHINO06, non avevano registrato il punto di partenza. La notte di lunedì hanno girato la zona sopra l’isola di Curaçao. 🔗 Leggi su Formiche.net

perch233 bombardieri e f 18 usa sorvolano il venezuela

© Formiche.net - Perché bombardieri e F-18 Usa sorvolano il Venezuela?

Approfondisci con queste news

perch233 bombardieri f 18Perché bombardieri e F-18 Usa sorvolano il Venezuela? - Poche ore dopo l’inserimento del Cartel de los soles nella lista di organizzazioni terroristiche straniere da parte del Dipartimento di Stato americano (qui l’articolo di Formiche. Secondo formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Bombardieri F 18