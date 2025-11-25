Perché bombardieri e F-18 Usa sorvolano il Venezuela?

Poche ore dopo l’inserimento del Cartel de los soles nella lista di organizzazioni terroristiche straniere da parte del Dipartimento di Stato americano ( qui l’articolo di Formiche.net ), due aerei di guerra F-18 e un bombardiere B-52, appartenenti alle Forze aeree americane, hanno sorvolato a pochi chilometri dalle coste del Venezuela. Da quanto si leggeva sul sito di monitoraggio FlightRadar24, il B-52 è partito dalla base aerea di Minot, in Dakota del Norte. Gli F-18, con targhe RHINO05 e RHINO06, non avevano registrato il punto di partenza. La notte di lunedì hanno girato la zona sopra l’isola di Curaçao. 🔗 Leggi su Formiche.net

