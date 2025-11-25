Perché bombardieri e F-18 Usa sorvolano il Venezuela?
Poche ore dopo l’inserimento del Cartel de los soles nella lista di organizzazioni terroristiche straniere da parte del Dipartimento di Stato americano ( qui l’articolo di Formiche.net ), due aerei di guerra F-18 e un bombardiere B-52, appartenenti alle Forze aeree americane, hanno sorvolato a pochi chilometri dalle coste del Venezuela. Da quanto si leggeva sul sito di monitoraggio FlightRadar24, il B-52 è partito dalla base aerea di Minot, in Dakota del Norte. Gli F-18, con targhe RHINO05 e RHINO06, non avevano registrato il punto di partenza. La notte di lunedì hanno girato la zona sopra l’isola di Curaçao. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondisci con queste news
PierPaolo Bombardieri. . Stiamo attraversando l’Italia per il nostro Congresso UIL, un percorso aperto e partecipato che si concluderà con il voto a luglio. Incontriamo delegati e delegate di ogni territorio, perché la nostra democrazia sindacale è un processo - facebook.com Vai su Facebook
"NUOVA PLASTICA ADRIATICA DI BOMBARDIERI RENATO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Perché bombardieri e F-18 Usa sorvolano il Venezuela? - Poche ore dopo l’inserimento del Cartel de los soles nella lista di organizzazioni terroristiche straniere da parte del Dipartimento di Stato americano (qui l’articolo di Formiche. Secondo formiche.net