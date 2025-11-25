Per Reggio aggiornamento importante Milia sulle nuove autorizzazioni Ncc in Calabria
Dopo l'annuncio da parte dell'assessore regionale Gianluca Gallo dell'approvazione, da parte della Regione, di nuove autorizzazioni per il servizio noleggio con conducente in tutta la Calabria, arriva il plauso del consigliere e capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Federico Milia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Nuove autorizzazioni NCC in Calabria. Milia (FI): “passo strategico per il turismo, per Reggio aggiornamento importante” - “L’approvazione di 129 nuove autorizzazioni NCC su tutto il territorio regionale, di cui beneficeranno anche gli operatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è un segnale politico di grande ... Segnala strettoweb.com
