Per l' imam espulso la protesta politica davanti alla prefettura Torino
Centinaia di persone si sono riunite in piazza Castello, davanti alla prefettura di Torino, per chiedere la liberazione di Mohamed Shahin, 46 anni, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo, raggiunto da un decreto di espulsione con rimpatrio immediato in Egitto. Alla manifestazione erano presenti anche la consigliera comunale del Pd Ludovica Cioria e il suo collega Dem Ahmed Abdullahi, la consigliera regionale Avs Alice Ravinale, la consigliera comunale Avs Sara Diena e la consigliera comunale M5s Valentina Sganga. Diversi gli slogan lanciati che chiedevano la liberazione dell'imam e contro Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
