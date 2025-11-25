Per la gioia dei più piccoli

Quando si parla di regali per bambini, il Natale diventa pura magia. Le idee sono tantissime e possono adattarsi a gusti, età e passioni diverse. I giochi creativi restano tra i più amati: costruzioni, set per disegnare, paste modellabili e piccoli laboratori scientifici stimolano fantasia e manualità. Per chi ama il movimento vanno forte monopattini, pattini e giochi da esterno, mentre per i più piccoli sono perfetti pupazzi morbidi, cubi attività e libri illustrati. Le bambole, le cucine giocattolo e le piste per le macchinine continuano a essere classici, apprezzati soprattutto dalle piccole, così come i giochi da tavolo, ideali per divertirsi insieme durante le feste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

