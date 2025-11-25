Per la festa della REsistenza risponde presente anche il Pd metropolitano

Reggiotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria, insieme al gruppo comunale dem di palazzo San Giorgio, aderisce alla “Festa della REsistenza”, l’iniziativa promossa da Libera, per reagire alla preoccupante sequenza di atti intimidatori che nelle ultime settimane ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Resistenza urbanistica alla festa del 25 Aprile - Alla festa della Liberazione irrompe la resistenza contro le operazioni urbanistiche che stanno cambiando il volto della città. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Resistenza Risponde Presente