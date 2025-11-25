Per la festa della REsistenza risponde presente anche il Pd metropolitano
La Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria, insieme al gruppo comunale dem di palazzo San Giorgio, aderisce alla “Festa della REsistenza”, l’iniziativa promossa da Libera, per reagire alla preoccupante sequenza di atti intimidatori che nelle ultime settimane ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
