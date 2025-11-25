Per il 25 novembre la stazione Centrale si tinge di rosso Minasi | Ringrazio FS per la sensibilità

“Questa mattina ho preso il treno AV da Reggio Calabria a Roma e, arrivata in stazione, ho trovato una bellissima sorpresa, che mi ha molto colpita: tutta la stazione era illuminata di rosso, per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un omaggio suggestivo e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

25 novembre, la stazione di #Reggio si tinge di rosso in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gli appuntamenti di oggi in città: https://shorturl.at/XUrPt - facebook.com Vai su Facebook

Contromanifestazione del 4 novembre con un "presidio antimilitarista" alla stazione di Arezzo Vai su X

Aggredisce un gruppo di ebrei ortodossi in stazione Centrale a Milano: arrestato 25enne - Un gruppo di cittadini americani di religione ebraica è stato aggredito da un 25enne mentre era in attesa di prendere un treno in stazione Centrale a ... Si legge su fanpage.it

Milano, insulta ebrei ortodossi americani alla stazione Centrale e ne picchia uno: arrestato 25enne pakistano - L'uomo ha gridato slogan contro il «massacro di bambini» in Palestina e ha colpito un coetaneo causandogli una ferita alla testa con un anello. Segnala msn.com

Milano, aggredisce un gruppo di americani ebrei alla stazione: arrestato un pakistano di 25 anni - Nel pomeriggio di ieri, un cittadino pakistano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato alla Stazione Centrale di Milano. Segnala blitzquotidiano.it