Per chi lavora in centro il parcheggio è un salasso dal Quartiere la proposta per istituire sconti e bus navetta
Pagare il parcheggio può diventare un problema soprattutto per chi è costretto a farlo ogni giorno per lavoro. Parte da qui la commissione “Mobilità” del quarto Quartiere nel chiedere un intervento diretto del Comune. L'obiettivo è aiutare i dipendenti delle attività commerciali che insistono sul. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
