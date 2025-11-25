Pensioni già operativa la ricongiunzione dei contributi | come riunire i versamenti in un’unica gestione
È già operativa la ricongiunzione dei contributi previdenziali ai fini delle pensioni in un’unica gestione. È il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di Marina Elvira Calderone a comunicarlo, prevedendo il riconoscimento del trasferimento dei contributi tra i professionisti, con Cassa previdenziale o senza, per esempio alla Gestione separata dell’Inps. Il percorso può essere anche quello che va dalla Gestione separata dell’Inps alla Cassa privata. Inoltre, l’operazione è possibile anche per chi abbia versato i propri contributi in altri fondi, quali quello per i dipendenti o dei commercianti e artigiani o agricoltori. 🔗 Leggi su Lettera43.it
