Si avvicinano i pagamenti delle pensioni di dicembre. L’INPS è pronta ad accreditare, oltre all’ultima mensilità ordinaria, anche la tredicesima e, per gli aventi diritto, la quattordicesima non corrisposta a luglio. Nel cedolino sarà presente anche l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla normativa vigente. Si tratta quindi di un pagamento più elevato del solito, che richiede attenzione ai limiti per il ritiro in contanti, alle regole sulla quattordicesima e agli eventuali conguagli fiscali derivanti dal modello 730. Di seguito una guida sintetica alle somme in arrivo, ai requisiti e alle principali indicazioni operative dell’Inps. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Pensioni di dicembre 2025: maxi-rata in arrivo, con tredicesima e quattordicesima. Date e importi