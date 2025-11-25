Pellegrino FdI | Non una di meno? Non ci rappresenta non bisogna trasformare le piazze nella legittimazione della violenza stessa
"La violenza contro le donne è una battaglia di civiltà. Fratelli d'Italia sta lavorando per costruire un sistema che protegga davvero le vittime e colpisca con durezza chi commette questi reati: abbiamo rafforzato gli strumenti repressivi, accelerato i tempi della giustizia, preteso l'applicazione rigorosa delle misure cautelari e vogliamo investire sulla formazione delle forze dell'ordine. La donna deve sapere che lo Stato è al suo fianco, sempre, e che chi vuole offendere la sua dignità e il suo corpo potrà essere fermato con decisione". A dirlo la senatrice Cinzia Pellegrino, coordinatrice nazionale del Dipartimento tutela vittime di FdI. 🔗 Leggi su Iltempo.it
