Pedullà sicuro | L’Inter non sta pensando a un vice Dumfries con Chivu sono stati inopportuni

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Alfredo Pedullà, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Alfredo Pedullà  ha analizzato sul suo canale  Youtube  di quanto successo nel derby. SCONFITTA NEL DERBY  –   Un’ultima cosa, ci tengo a dirla. Ragioniamo in base ai risultati noi, mi sforzo di uscire da questo meccanismo perché i risultati sono determinati a volte da episodi, botte di fortuna, pali: non credo sia giusto giudicare Chivu alla luce della prestazione di ieri. Tutto possiamo dire all’Inter di ieri, tranne che non abbia fatto la partita, ha fatto una partita da 7. 🔗 Leggi su Internews24.com

