Pedopornografia e atti sessuali con studentessa 16enne prof di religione condannato a 4 anni e 4 mesi a Brescia

Ilgiorno.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 25 novembre 2025 – Una  condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti del professore di religione quarantenne e avvocato penalista accusato di atti sessuali con una sua allieva di 16 anni e di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. La sentenza è stata pronunciata oggi al termine del processo abbreviato. Il docente durante il processo aveva rigettato ogni accusa sostenendo di non aver mai indotto la studentessa a compiere atti sessuali. Prof di religione fa sesso con un’alunna di 16 anni, la difesa al processo: “Va assolto” L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Brescia, era nata durante l'anno scolastico 20232024 dopo la segnalazione della psicologa della presunta vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pedopornografia e atti sessuali con studentessa 16enne prof di religione condannato a 4 anni e 4 mesi a brescia

© Ilgiorno.it - Pedopornografia e atti sessuali con studentessa 16enne, prof di religione condannato a 4 anni e 4 mesi a Brescia

Leggi anche questi approfondimenti

Insegnante condannato per pedopornografia a Brescia - Il tribunale di Brescia ha condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione un professore di religione quarantenne e avvocato penalista accusato di atti sessuali con una sua allieva di 16 anni e di produzio ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pedopornografia Atti Sessuali Studentessa