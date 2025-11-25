Pedopornografia e atti sessuali con studentessa 16enne prof di religione condannato a 4 anni e 4 mesi a Brescia

Brescia, 25 novembre 2025 – Una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti del professore di religione quarantenne e avvocato penalista accusato di atti sessuali con una sua allieva di 16 anni e di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. La sentenza è stata pronunciata oggi al termine del processo abbreviato. Il docente durante il processo aveva rigettato ogni accusa sostenendo di non aver mai indotto la studentessa a compiere atti sessuali. Prof di religione fa sesso con un’alunna di 16 anni, la difesa al processo: “Va assolto” L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Brescia, era nata durante l'anno scolastico 20232024 dopo la segnalazione della psicologa della presunta vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedopornografia e atti sessuali con studentessa 16enne, prof di religione condannato a 4 anni e 4 mesi a Brescia

