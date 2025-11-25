Pdl sul consenso stop della maggioranza e protesta delle opposizioni

Metropolitanmagazine.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la maggioranza ha deciso di fermare i lavori sulla proposta di legge sul consenso. Ha infatti deciso di fermare l’iter dell’esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul libero consenso. Immediata la protesta delle opposizioni e ancora non chiaro lo stop della maggioranza, considerato che la proposta proviene da un accordo tra i due partiti di Elly Schlein e Giorgia Meloni. Legge sul consenso, la maggioranza blocca i lavori. La scorsa settimana il testo era stato approvato all’unanimità dalla Camera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

pdl sul consenso stop della maggioranza e protesta delle opposizioni

© Metropolitanmagazine.it - Pdl sul consenso, stop della maggioranza (e protesta delle opposizioni)

Approfondisci con queste news

pdl consenso stop maggioranzaPdl sul consenso, stop della maggioranza (e protesta delle opposizioni) - L'articolo Pdl sul consenso, stop della maggioranza (e protesta delle opposizioni) proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive

pdl consenso stop maggioranzaMaggioranza stoppa pdl sul consenso in Senato. Ira opposizioni - Caos in commissione Giustizia di palazzo Madama con le opposizioni che abbandonano i lavori dopo la decisione della maggioranza di fermare l'iter dell'esame del disegno di legg ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

pdl consenso stop maggioranzaViolenza donne, si arena pdl consenso in Senato, maggioranza frena - A differenza di quanto annunciato, non è arrivato oggi - Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Pdl Consenso Stop Maggioranza