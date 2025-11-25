In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la maggioranza ha deciso di fermare i lavori sulla proposta di legge sul consenso. Ha infatti deciso di fermare l’iter dell’esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul libero consenso. Immediata la protesta delle opposizioni e ancora non chiaro lo stop della maggioranza, considerato che la proposta proviene da un accordo tra i due partiti di Elly Schlein e Giorgia Meloni. Legge sul consenso, la maggioranza blocca i lavori. La scorsa settimana il testo era stato approvato all’unanimità dalla Camera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pdl sul consenso, stop della maggioranza (e protesta delle opposizioni)