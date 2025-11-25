Pd | La violenza contro le donne resta una ferita aperta nelle nostre comunità e richiede un impegno costante

Arezzo, 25 novembre 2025 –  Manuela Pisaniello dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Arezzo: «La violenza contro le donne resta una ferita aperta nelle nostre comunità e richiede un impegno costante. Ogni giorno è necessario dire NO a ogni forma di violenza, riconoscere i segnali e intervenire con responsabilità. Rinnoviamo quindi il nostro impegno concreto e quotidiano non per aggiungere un’altra voce al coro delle commemorazioni, ma per costruire le condizioni affinché nessuna donna debba più scegliere tra la paura e il silenzio. Troppe donne continuano a subire violenze fisiche, psicologiche ed economiche, spesso ostacolate dalla paura e dall’isolamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

