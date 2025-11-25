Paura in centro Scontro fra auto e moto e un terzo mezzo in sosta finisce contro la vetrina della pasticceria

LECCE – Lo scontro fra un’auto e una moto all’incrocio spinge un terzo veicolo nella vetrina di una pasticceria. Un incidente si è verificato in serata a Lecce, in pieno centro, in via Gabriele D’Annunzio. L’impatto fra una vettura proveniente da via Petrarca e una Kavasaki, ha provocato lo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mattinata di paura nel centro tirrenico: dopo l’impatto una delle vetture è finita contro un negozio di abbigliamento - facebook.com Vai su Facebook

Paura in centro a #Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie. #Tg1 Vai su X

Paura in autostrada, auto centra un camion in sosta in una piazzola (FOTO): in azione i soccorsi, quattro giovani in ospedale - Incidente stradale nella notte sull'autostrada A4 in direzione Brescia, prima dello svincolo per Rovato: un'auto ha centrato un camion in sosta in una piazzola e nella carambola è stata coinv ... Scrive ildolomiti.it

MANDRIA Scontro tra auto e mandria nel tarantino: ferita una donna, tre bovini morti - Nella tarda serata di ieri un’auto con a bordo una coppia ha impattato contro una mandria di bovini presenti sulla carreggiata ... Secondo statoquotidiano.it

Scontro tra auto, paura per una donna incinta - Brutto incidente, ieri mattina, nelle vicinanze dell’ospedale Bartolomeo Eustachio a San Severino. Riporta ilrestodelcarlino.it