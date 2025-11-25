Il Kooyong Classic fungerà da antipasto agli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. La località oceanica ospiterà anche questo evento di esibizione, che permetterà ad alcuni giocatori di scaldarsi in vista della prima grande manifestazione dell’annata agonistica. L’appuntamento è dal 13 al 15 gennaio e la lista dei partecipanti, annunciata nella giornata odierna, promette grande spettacolo. Gli appassionati italiani potranno gustarsi ben tre azzurri: Lorenzo Musetti (numero 8 del mondo), che ha chiuso la stagione con la partecipazione alle ATP Finals; Flavio Cobolli (numero 22 del ranking ATP) e Matteo Berrettini (numero 56), che hanno appena alzato al cielo la Coppa Davis da protagonisti assoluti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattuglia italiana al Kooyong Classic! Tre azzurri di rango per l’esibizione prima degli Australian Open