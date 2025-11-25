Pattuglia italiana al Kooyong Classic! Tre azzurri di rango per l’esibizione prima degli Australian Open
Il Kooyong Classic fungerà da antipasto agli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. La località oceanica ospiterà anche questo evento di esibizione, che permetterà ad alcuni giocatori di scaldarsi in vista della prima grande manifestazione dell’annata agonistica. L’appuntamento è dal 13 al 15 gennaio e la lista dei partecipanti, annunciata nella giornata odierna, promette grande spettacolo. Gli appassionati italiani potranno gustarsi ben tre azzurri: Lorenzo Musetti (numero 8 del mondo), che ha chiuso la stagione con la partecipazione alle ATP Finals; Flavio Cobolli (numero 22 del ranking ATP) e Matteo Berrettini (numero 56), che hanno appena alzato al cielo la Coppa Davis da protagonisti assoluti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel 1996, venticinque anni fa, al Festival della Canzone Italiana la pattuglia di grandi ospiti internazionali fu nutrita come non mai: da superstar come Bruce Springsteen, Bon Jovi, Cher, Tina Turner e Céline Dion a virtuosi come Pat Metheny e George Benson - facebook.com Vai su Facebook