Patrizio Bertin | La vera vincitrice è la politica vicina dei sindaci e amministratori

Padovaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna sui risultati elettorali di ieri 24 novembre il presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin, e ci torna per sottolineare come la politicavicina” sia la vera vincitrice della tornata regionale. «A fronte di una disaffezione al voto - dichiara il presidente - che deve. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Patrizio Bertin Vera Vincitrice