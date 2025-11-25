Pastore | Milan rosa corta Mercato messo in luce in maniera inquietante

Giuseppe Pastore, host del podcast 'Fontana di Trevi' ha parlato anche del derby tra Inter e Milan. Focus particolare sul mercato estivo dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pastore: “Milan rosa corta. Mercato messo in luce in maniera inquietante”

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del derby perso dall'Inter contro il Milan domenica sera

Pastore: "Ero al Tardini a vedere Parma-Milan: la partita più brutta di sabato è quella con i gol. Io sono contro le partite stupide. Preferisco quelle con un'idea, come Juve-Torino: non mi fanno così ribrezzo..."

Milan, il problema della rosa corta è troppo limitante: con l'Atalanta arriva il secondo pari consecutivo che sa di frenata - "Sono dieci giorni in cui dovremmo stringere un po’ i denti e poi dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori". Si legge su calciomercato.com

Milan, rosa corta – Lookman, tacchetti alti ed esposti - Allegri crede nel processo di trasformazione di Rafa in centravanti del Mlan, Gimenez secondo i media è quasi una scommessa persa, con Nkunku in campo assieme a Loftus- Secondo msn.com

Milan, Allegri: “Rosa corta? Se avessi avuto la sfera di cristallo…” - Pulisic tornerà prima della prossima sosta di novembre e non sarà convocato dagli Stati Uniti. Scrive msn.com