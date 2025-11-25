Passeggiate Creative l' ultimo appuntamento del 2025 a Como è con Sant' Elia

Si riparte il 28 novembre con un viaggio tra le innovazioni che hanno cambiato la città tra il 1899 e la Grande Guerra ispirando l'architetto futurista. Nell'ambito della mostra di Sant'Elia, i Musei Civici di Como promuovono e l'associazione Sentiero dei Sogni cura la passeggiata creativa: "La. 🔗 Leggi su Quicomo.it

