Passeggeri arrivano in ritardo e corrono sulla pista per non perdere il volo | allarme all’aeroporto di Colonia – Video

Erano in estremo ritardo per prendere il volo diretto a Bucarest, così due passeggeri hanno sfondato una porta di sicurezza e corso sul piazzale della pista dell’aeroporto di Colonia Bonn per raggiungere il loro aereo. L’incidente di sicurezza si è verificato venerdì sera: i due uomini, riferisce un rapporto della polizia federale, hanno rotto il vetro di un interruttore di emergenza e hanno aperto una porta di sicurezza protetta. Poi hanno corso sul piazzale in direzione dell’aereo. I due sono stati bloccati da un addetto alla sicurezza dell’aeroporto che ha trattenuto i due uomini di 28 e 47 anni fino all’arrivo dei rinforzi della polizia federale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Passeggeri arrivano in ritardo e corrono sulla pista per non perdere il volo: allarme all’aeroporto di Colonia – Video

