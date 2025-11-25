Pasolini ' supergiornalista' Conversazione con Gianluigi Simonetti

Come ha fatto un odiatore formidabile del giornalismo italiano a diventare un 'supergiornalista' - uno dei corsivisti più originali, potenti e influenti della storia della nostra stampa quotidiana? E com'è possibile che il fustigatore supremo della classe media nazionale ("la borghesia più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

Lunedì prossimo, doppio appuntamento con “QUESTO ROMANZO NON FINISCE”, la rassegna con cui la Scuola Normale celebra Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Alle 17.30 incontro su "Il teatro di Pasolini" con Sandro Lombardi, at - facebook.com Vai su Facebook

Pasolini a 50 anni dalla morte: il giallo dell'ultima notte e l'attualità dello scrittore corsaro - A 50 anni dalla morte Pasolini ha superato unanimemente la prova del tempo, ma occorre domandarsi quale sia davvero la sua eredità nella cultura italiana. Scrive ilmessaggero.it