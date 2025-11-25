Pasolini | In Senato convegno Fondazione An ' identità marxista e intuizioni conservatrici'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Vorrei iniziare da un'immagine che conosciamo tutti: il simbolo zen dello yin e dello yang, dove due forze diverse non si respingono, ma si intersecano, si avvolgono, si compenetrano. E lo dico con il sorriso: qui il nero non rappresenta la destra, così come il bianco non rappresenta la sinistra. Sono solo due modi per raccontare la complessità della realtà, non le categorie della nostra politica. E nessuno, più di Pier Paolo Pasolini, ha incarnato questa complessità". Così Antonio Giordano, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Fondazione An, introducendo il convegno 'Pasolini conservatore' promosso dalla stessa Fondazione e dal Secolo d'Italia in Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

