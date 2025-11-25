Parte da Vasto il tour Le donne fanno Gol | formazione e lavoro per combattere la violenza di genere

È partito questa mattina dal polo liceale Pudente–Pantini il tour regionale Le donne fanno Gol, un’iniziativa dedicata a promuovere formazione, occupabilità e autonomia economica come strumenti fondamentali per prevenire e contrastare la violenza di genere.All’appuntamento ha preso parte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altre letture consigliate

Parte da Vasto un tour regionale che mette al centro formazione e indipendenza economica delle donne In occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, la Regione Abruzzo organizza l’iniziativa “Le Donne fanno - facebook.com Vai su Facebook

Regione Abruzzo, A Vasto avviato il tour regionale “Le Donne fanno GOL” - Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’assessore con delega al Lavoro, Tiziana Magnacca, questa mattina, ha partecipato all’iniziativa “Le Donne fanno GOL”, il tour regionale che prende avvio da Vasto e c ... Da abruzzonews24.com

A Vasto avviato il tour regionale “Le Donne fanno GOL” - L’assessore con delega al Lavoro, Tiziana Magnacca, questa mattina, ha partecipato all’iniziativa “Le Donne fanno GOL”, il tour regionale che prende avvio da Vasto e che mette al centro formazione, oc ... Scrive regione.abruzzo.it

'Le Donne fanno GOL', tour regionale formativo dal 25 novembre - È stata presentata nella sede della Regione, a Pescara, dall'assessore al Lavoro e alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, l'iniziativa 'Le Donne fanno GOL', un tour regionale che prenderà il via ... Come scrive msn.com