Parole musiche e sapori | a Ostuni Una domenica per la Palestina
OSTUNI - Parole, musiche e sapori: “Una domenica per la Palestina”. Appuntamento per il 30 novembre 2025, presso la Casa della Musica di Ostuni. La vicenda palestinese sembra essere tornata nelle retrovie dell'attenzione pubblica e invece è ancora viva e dolorosa. Perciò, in continuità con altre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
