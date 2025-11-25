Parole musiche e sapori | a Ostuni Una domenica per la Palestina

Brindisireport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - Parole, musiche e sapori: “Una domenica per la Palestina”. Appuntamento per il 30 novembre 2025, presso la Casa della Musica di Ostuni. La vicenda palestinese sembra essere tornata nelle retrovie dell'attenzione pubblica e invece è ancora viva e dolorosa. Perciò, in continuità con altre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Parole Musiche Sapori Ostuni