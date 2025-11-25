Parole musica e turbamenti giovanili | arriva in città l’Open Mic Turbato
Domenica 30 novembre arriva al Mercato Coperto di Ravenna l’Open Mic Turbato, il nuovo progetto di Turbe Giovanili Aps dedicato alla creatività giovanile, alla parola e al talento locale. L’iniziativa nasce come uno spazio aperto e sperimentale, pensato per permettere ai giovani under 35 di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
