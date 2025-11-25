Parma tagliata dall’Alta Velocità | il Milano–Bari cancella la fermata
Parma e l’Alta Velocità, un rapporto sempre più complicato. Dopo la scomparsa del collegamento diretto con Roma da metà dicembre, all’orizzonte si affacciano nuovi tagli all’offerta ferroviaria che penalizzano ancora una volta la città.«Dal 14 dicembre Parma perde un altro Frecciarossa: il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
