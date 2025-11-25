Parma perde un altro Frecciarossa Massari | Si apra un confronto

"Dal 14 dicembre Parma perde un altro Frecciarossa: il Milano–Bari delle 16:43 non fermerà più in città, viaggiando sulla linea AV con sosta solo alla Mediopadana.Non è un caso isolato: i collegamenti lentamente spariscono, costringendo chi parte da Parma, ma anche Piacenza a cambiare a Bologna". 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Parma perde un altro Frecciarossa: dal 14 dicembre il Milano-Bari delle 16.43 viaggerà sulla linea dell’Alta Velocità Vai su X

Qualità della vita, Parma perde 14 posizioni: dati e commenti Consiglio comunale, il canile sarà gestito da Ade Tornano gli imbrattatori di telecamere, stavolta al parco Ferrari Parma, difesa nel mirino. Apolloni: "Serve più esperienza" Scuola & Università: quattr - facebook.com Vai su Facebook

Parma perde un altro Frecciarossa: dal 14 dicembre il Milano-Bari delle 16.43 viaggerà sulla linea dell’Alta Velocità - Tra Milano e Bologna fermerà solamente alla stazione Mediopadana e non più a Parma, Reggio Emilia e Modena. gazzettadiparma.it scrive

Un altro treno Frecciarossa cancellato: è quello che portava a Milano. Continua la polemica - Le principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola domani (martedì 25 novembre): ecco le anticipazioni del direttore Claudio Rinaldi. Scrive gazzettadiparma.it

“Ripristinare fermate Frecciarossa a Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza” - La giunta regionale si attivi, per quanto di competenza, per reintrodurre le fermate del Frecciarossa 9330 nelle stazioni di Modena, Reggio Emilia, Parma ... Come scrive piacenzasera.it