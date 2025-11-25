Parma 314 donne aiutate nel 2025 | la violenza non arretra

I numeri delle donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza di Parma ci raccontano di un fenomeno costante che rispecchia quanto accade nel resto del paese e non accenna a diminuire: nel decennio 2014?2024 il numero di donne accolte è cresciuto complessivamente del 53%, considerando il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

