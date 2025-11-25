Parkinson una mostra e un docufilm | Raccontiamo i volti della malattia

Ecodibergamo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. All’Oriocenter un evento in due atti per fare sensibilizzazione in luoghi «non convenzionali», intercettando una platea ampia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

parkinson una mostra e un docufilm raccontiamo i volti della malattia

© Ecodibergamo.it - Parkinson, una mostra e un docufilm: «Raccontiamo i volti della malattia»

Argomenti simili trattati di recente

parkinson mostra docufilm raccontiamoParkinson, una mostra e un docufilm: «Raccontiamo i volti della malattia» - All’Oriocenter un evento in due atti per fare sensibilizzazione in luoghi «non convenzionali», intercettando una platea ampia. Si legge su ecodibergamo.it

Milesi (Parkinson Italia): "Personificare la malattia per conoscerla meglio" - "Sono molteplici le ragioni che ci hanno spinto a portare il docufilm sul Parkinson nelle sale cinematografiche. Secondo reggiotv.it

"Così potremo diagnosticare il Parkinson", la scoperta di uno studente Omar. Il video - La proiezione di domani è la seconda tappa del tour voluto dalla Confederazione Parkinson Italia per promuovere la conoscenza di una malattia difficile da diagnosticare per la grande varierà di ... Da lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Parkinson Mostra Docufilm Raccontiamo