Parcheggio stazione Acilia Sud Dragona le reti civiche | Delusi per l’esito del confronto
X MUNICIPIO, 25 novembre 2025 – La rete civica composta dalle associazioni WWF Litorale Laziale, Legambiente Litorale Romano, Italia Nostra Roma e dai comitati di quartiere Comitato Pendolari Roma-Ostia e Comitato Acilia Sud 2000 esprime “profonda delusione per l’esito del confronto sul progetto del parcheggio Stazione Acilia Sud Dragona della Linea Roma Lido”. “Dopo il secondo incontro tenutosi venerdì 21 novembre 2025 – spiegano le associazioni – con l’Assessora Arch. Ornella Segnalini e i tecnici, la rete civica ha preso atto con rammarico che la decisione progettuale era già stata definita, e scludendo l’accoglimento della proposta migliorativa (che garantiva 154 posti auto con zero abbattimenti e minor consumo di suolo). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
