Parcheggiati sul ciglio della strada con l' auto carica di attrezzi da scasso

Quando hanno notato il mezzo in sosta hanno capito che gli occupanti potessero nascondere qualcosa di interessante. I carabinieri della stazione di Albignasego hanno denunciato in stato di libertà due giovani, di 19 e 22 anni, residenti a Pontelongo, poiché ritenuti responsabili del reato di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

C’è questo cane a Pavona, camminava sul ciglio della strada, ho provato ad avvicinarlo ma si è avvicinato mezzo secondo e poi pigolando e piagnucolando si è allontanato tra le fratte lo dietro.. Ha rischiato di finire più volte sotto le auto. Ho provato a chiamar - facebook.com Vai su Facebook

Parcheggiati sul ciglio della strada con l'auto carica di attrezzi da scasso - Nella notte tra il 24 e il 25 novembre a Cartura i carabinieri della stazione di Albignasego hanno denunciato due ragazzi residenti a Pontelongo. padovaoggi.it scrive

Travolta da un'auto e abbondonata sul ciglio della strada - Appello sui social dei familiari di una 65enne di Ramazzano che ora si trova ricoverata con fratture multiple in ospedale ... Come scrive rainews.it

Incidente a Codigoro, auto colpisce un furgone che travolge e uccide il 71enne Volturno Guitti - L'anziano è stato travolto e schiacciato dalle ruote del proprio furgone, dopo che una Fiat Tempra, su cui stava viaggiando un 60enne italiano di Pontela ... Secondo corrieredibologna.corriere.it