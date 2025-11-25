Paparesta sul derby Inter-Milan e il contatto Pavlovic-Thuram | Che fallo è questo?

Gianluca Paparesta, ex arbitro in Serie A, ha parlato negli studi di 'SportItalia' del fallo di Strahinja Pavlovic su Marcus Thuram nel derby Inter-Milan, costato il calcio di rigore ai nerazzurri poi parato da Mike Maignan a Hakan Çalhano?lu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Paparesta sul derby Inter-Milan e il contatto Pavlovic-Thuram: “Che fallo è questo?”

Contenuti che potrebbero interessarti

Sondaggio in studio: Chi vincerà il derby di Milano? A voi i commenti #nonsonobellomacriscitiello #sportitalia #sportitaliamercato #nazionale #calcioitaliano - facebook.com Vai su Facebook

Contatto Pavlovic-Thuram, Paparesta: "Che fallo è questo?" - Gianluca Paparesta, ex arbitro, è stato ospite a Sportitalia e ha commentato così la vittoria del Milan nel Derby: "L'allenatore in queste partite fa molto, fa ... Scrive milannews.it

Paparesta sul contatto Pavlovic-Thuram durante Inter-Milan: "Ma che fallo è? Così bisogna fischiare 10 rigori a partita" - Gianluca Paparesta, ex arbitro, ha parlato a Sportitalia del rigore assegnato da Sozza per intervento di Pavlovic su Thuram: "Di contatti del genere ne abbiamo visti così tanti... Segnala msn.com

Il derby è del Milan, Inter sconfitta: decide Pulisic, Calhanoglu sbaglia un rigore - Il Milan vince il derby contro l'Inter grazie al goal di Pulisic: rossoneri che sorpassano la squadra di Chivu in classifica. ilbianconero.com scrive