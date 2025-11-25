Papa | sesso coniugi non solo procreare

14.22 "La monogamia non è semplicemente l'opposto della poligamia. E' molto di più, e il suo approfondimento permette di concepire il matrimonio in tutta la sua ricchezza e fecondità. La questione è legata al fine unitivo della sessualità che non si riduce a garantire la procreazione, ma aiuta l'arricchimento dell'unione". Lo dice la Nota sulla monogamia del Dicastero della Dottrina della Fede approvata da Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it