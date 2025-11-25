Papa Leone | Il sesso unisce l’uomo e la donna nel matrimonio non serve solo alla procreazione

25 nov 2025

Lo sottolinea la Nota sulla monogamia del Dicastero della Dottrina della Fede approvata da Papa Leone. Nel matrimonio, viene precisato, un solo uomo e una sola donna. Monogamia tema "bello" anche se suona "strano o controcorrente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

