Papa Leone e il suo primo viaggio apostolico in Turchia e Libano
Presentato oggi in sala stampa vaticana il programma del primo viaggio internazionale di Papa Leone. Sarà pellegrino in Turchia e Libano per commemorare i 1700 anni dal Concilio di Nicea. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Argomenti simili trattati di recente
Papa Leone cita la giornalista americana Dorothy Day che negli anni '30 scriveva e serviva, pensava e faceva pensare, trasformando l’indignazione in comunione e in azione https://buff.ly/nbMdHsQ - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone sarà a Nicea per “riaprire” la storia. Un nuovo inizio verso l’unità dei cristiani, con gesti concreti di riconciliazione. Il Punto di padre Antonio Spadaro, del Dicastero Vaticano per la Cultura Vai su X
Papa Leone XIV, proteste in Turchia contro il viaggio a Nicea. «Non siamo ai tempi di Bisanzio» - Sulla visita in Turchia di Leone XIV (dal 27 al 30 novembre per poi proseguire verso il Libano fino al 2 dicembre), si stanno già mobilitando alcuni gruppi di nazionalisti turchi ... Si legge su msn.com
Papa a Nicea. Mons. Coda, “in un Mediterraneo in fiamme chiamati ad essere strumenti di pace e segni di riconciliazione” - “È bello e significativo che Papa Leone compia il suo primo viaggio fuori Italia in Turchia per celebrare, proprio a Iznik, l’antica Nicea, il 1700 anniversario del primo Concilio Ecumenico”. agensir.it scrive
Papa Leone XIV in Turchia e Libano per il primo viaggio apostolico - Si tratta del primo viaggio apostolico del Santo Padre, in occasione dei 1700 anni dal Primo Concilio di Nicea avvenut ... Si legge su msn.com