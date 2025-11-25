Papa Leone e il suo primo viaggio apostolico in Turchia e Libano

Tv2000.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato oggi in sala stampa vaticana il programma del primo viaggio internazionale di Papa Leone. Sarà pellegrino in Turchia e Libano per commemorare i 1700 anni dal Concilio di Nicea. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone e il suo primo viaggio apostolico in turchia e libano

© Tv2000.it - Papa Leone e il suo primo viaggio apostolico in Turchia e Libano

