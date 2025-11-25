Paolo Stella pubblica l'ultimo audio lasciato in segreteria da Ornella Vanoni | Ci sentiamo domani per decidere

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Stella, che con Vanoni aveva costruito un rapporto affettuoso e confidenziale, ha pubblicato su X l’ultimo messaggio vocale che l’artista gli aveva lasciato in segreteria. Un modo, secondo lui, per salutarla un’ultima volta. Per altri, invece, una violazione della sua intimità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

